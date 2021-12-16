Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Зима скасовується. Синоптики оновили прогноз погоди у Києві (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 17:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Максимальна температура повітря у місті буде 3 градуси тепла
Погода в Києві на 17 грудня/Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 17 грудня/Колаж "Сьогодні"

У Києві завтра, 17 грудня, буде прохолодна та волога погода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Реклама

У столиці прогнозують мокрий сніг, а також хмарність та вологу погоду. Стовпчики термометрів цього дня коливатимуться від 0 до 3 градусів вище за нуль.

Погода в Україні на 17 грудня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 17 грудня. Фото: Наталки Діденко

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

Реклама

Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 497

захворіло за тиждень в Києві

-8%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.2

Російський рубль (₽)

0.3685

Євро (€)

30.62

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти