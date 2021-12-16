Зима скасовується. Синоптики оновили прогноз погоди у Києві (карта)

Максимальна температура повітря у місті буде 3 градуси тепла

Погода в Києві на 17 грудня/Колаж "Сьогодні"

У Києві завтра, 17 грудня, буде прохолодна та волога погода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Реклама

У столиці прогнозують мокрий сніг, а також хмарність та вологу погоду. Стовпчики термометрів цього дня коливатимуться від 0 до 3 градусів вище за нуль.

Погода в Україні на 17 грудня. Фото: Наталки Діденко

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

Реклама

Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

Раніше ми писали: