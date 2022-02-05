Зима відступає? Якою буде погода у Києві – свіжий прогноз

Синоптики прогнозують у столиці західний вітер зі швидкістю до 5-10 м/с

У столиці буде плюсова температура. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода у Києві та області у неділю, 6 лютого, буде без опадів. Синоптики прогнозують цього дня на дорогах ожеледицю, тому треба бути обережними.

Про це повідомили у Укргідрометцентр.

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6 лютого у столиці буде хмарно з проясненнями та без опадів. На дорогах подекуди прогнозують ожеледицю.

Вітер очікується західний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме близько 0 градусів, а вдень підніметься до 2-4 градусів тепла.

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Погода в Україні 6 лютого. Карта

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, потрібно повноцінно відпочивати і висипатися, і навіть провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм і нормалізувати кровообіг.

Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати будь-які ліки та змінювати їх дозування.

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