Знаменита "синя рука" знову з'явилася в Києві (фото)

Раніше скульптура Middle Way, або "синя рука", румунського скульптора Богдана Раца, заміняла демонтований пам'ятник Леніну в Києві

Арт-об'єкт у вигляді гігантської синьої руки, який раніше демонтували на бульварі Шевченка, знову з'явився в Києві.

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Про це повідомила мешканка столиці Юлія Лихенко в Facebook.

Як вона зазначила, тепер синю руку можна побачити біля посольства Румунії.

"Оце так знахідка. Синя рука знову у Києві. Тільки тепер зустріла її не на тому місці, де вона стала славнозвісною, а біля посольства Румунії на вул. Михайла Коцюбинського, 8", – написала вона.

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За її словами, хоча до інсталяції кожен ставиться по-різному, але проігнорувати її неможливо.

Нагадаємо, синя рука – це арт-об'єкт Middle Way румунського скульптора Богдана Раку. Раніше скульптура заміняла демонтований пам'ятник Леніну в Києві.

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Раніше ми писали, що "синя рука" з Києва переїхала до Миколаєва.

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