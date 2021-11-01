Бургер тільки із щепленням? McDonald's обмежив доступ до ресторанів

Київ перейшов у червону зону карантину через ситуацію з коронавірусом. Забороняється робота закладів громадського харчування, але обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів вакциновано.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
У найвідвідуваніший донедавна McDonald's України (біля центрального залізничного вокзалу Києва) пускають або з сертифікатом, або з ПЛР-тестом, або з довідкою про одужання.
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McDonald's на центральному автовокзалі працює на виносі. Зайти поїсти не можна. Але й документи не потрібні.
Список нових обмежень у столиці
- Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
- З 1 листопада навчальний процес у школах відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
- Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
- Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.
- Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.
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