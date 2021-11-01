Бургер тільки із щепленням? McDonald's обмежив доступ до ресторанів

Ходити в кафе, ТЦ, спортзали та користуватися громадським транспортом у "червоній зоні" можуть лише вакциновані

У McDonald's тепер пускають лише із COVID-сертифікатом / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ перейшов у червону зону карантину через ситуацію з коронавірусом. Забороняється робота закладів громадського харчування, але обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів вакциновано.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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У найвідвідуваніший донедавна McDonald's України (біля центрального залізничного вокзалу Києва) пускають або з сертифікатом, або з ПЛР-тестом, або з довідкою про одужання.

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McDonald's на центральному автовокзалі працює на виносі. Зайти поїсти не можна. Але й документи не потрібні.

Черга до закладу невелика, люди чекають на свої замовлення / Фото: Сьогодні

Список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес у школах відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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