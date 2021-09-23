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Колишній глава поліції Києва Крищенко став заступником Кличка

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 вересня, 13:01
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Тепер у мера Києва 15 заступників – депутати проголосували за кандидатуру Крищенка
Крищенко призначили заступником Кличко. Фото з Facebook
Крищенко призначили заступником Кличко. Фото з Facebook

Колишнього керівника поліції Києва Андрія Крищенка призначили заступником голови КМДА Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.

Таке рішення прийняли депутати міськради 23 вересня, повідомляє сайт "Сьогодні".

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Перед голосуванням Андрій Крищенко був присутній у залі і відповідав на запитання депутатів Київради. Кличко назвав його "патріотом, справжнім бійцем за Україну і професіоналом з принципами".

Призначення підтримали більшість депутатів – 91 голос із 120.

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Тепер у глави КМДА 15 заступників. Крищенко займатиметься роботою Департаменту муніципальної безпеки. А саме контролюватиме роботу Муніципальної охорони і Київської служби порятунку, вестиме діалог з силовими структурами.

Що відомо про Андрія Крищенка

  • 1990-1992 – проходив військову службу в армії СРСР.
  • 1992 – почав у Горлівці працювати міліціонером ППС Калінінського райвідділу.
  • 1994-2007 – працював у Горлівці у відділі з боротьби з організованою злочинністю і в обласному управлінні.
  • З 2007 – начальник Артемівського відділу з боротьбі з організованою злочинністю.
  • 2011 – очолив Знаменський міськвідділ міліції ГУ МВС України в Кіровоградській області, у 2013 році – УБОЗ в Кіровоградській області.
  • Станом на травень 2014 року – керівник міліції Горлівки.
  • У квітні 2014 року обороняв свій пост – відстрілювався з полковником Германом Приступою від проросійських терористів під час тригодинного штурму, скинув російський прапор і найманця з даху управління. Проросійські сайти повідомляли, що він був убитий.
  • З 10 липня 2014 року – т.в.о. керівника Слов'янської райдержадміністрації.
  • З грудня 2014 року – начальник УБОЗ ГУМВС у Донецькій області.
  • 15 грудня 2015 – 11 серпня 2021 – начальник поліції Києва, після звільнення його посаду зайняв Іван Виговський.

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