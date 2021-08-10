Дрифт на Софійській площі в Києві: у МКІП вимагають від поліції і КМДА провести розслідування

Сьогодні вранці на Софійській площі влаштували гонки два спортивні автомобілі – вони пошкодили плитку і піддали небезпеці людей

У МКІП обурені гонками в центрі столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

Багато хто відреагували на відео екстремального водіння на Софійській площі в Києві навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. Як сказав міністр культури Олександр Ткаченко, він не може уявити, щоб хтось у світі дозволив собі влаштовувати такий дріфт в підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО.

Реклама

Про це написав у Telegram.

За його словами, тут навіть справа не в запиленій бруківці.

"А в, по-перше, жахливому, неналежному ставленні до нашої культури. По-друге – відношенні до безпеки людей довкола. І, по-третє, – до законодавства України, адже дозволів на це не давало ані наше міністерство, ані заповідник "Софія Київська". Уявіть собі таке, наприклад, у Ватикані – на площі Святого Петра. Або перед собором Нотр-Дам-де-Парі. Впевнений, усі учасники перегонів, як і організатори рекламних зйомок, були б або покарані, або заплатили б штрафи", – пише Ткаченко.

Реклама

Він повідомив, що вже звернувся в Нацполіцію і КМДА з проханням про ретельне розслідування.

"З боку МКІП також з'ясовуємо, як це взагалі стало можливим", – додає міністр.

Що сталося

Сьогодні вранці на Софійській площі влаштували гонки два спортивні автомобілі. Рев моторів було чути в усіх прилеглих кварталах.

Жителів столиці здивувало, що гонки влаштували на вже розбитій плитці Софійської площі, що не ремонтувалася багато років.

А в поліції Києва нам повідомили, що на Софійській площі знімають кліп. Дозвіл на проведення дрифту, як виявилося, не давав ніхто.

Реклама

Раніше ми писали, що: