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"Це політична гра" – мер Києва про загрозу наступу РФ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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12 січня, 22:13
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В Україні давно обговорюється загроза повномасштабного вторгнення російської армії
Кличко впевнений, що столиця готова захищати себе від вторгнення РФ
Кличко впевнений, що столиця готова захищати себе від вторгнення РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія прагне відбудувати імперію, але Україна бачить своє майбутнє у демократичній Європі, а не у СРСР.

Про це в ефірі CNN заявив мер Києва Віталій Кличко.

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Йшлося про виклики, що стоять перед Україною та Києвом, зокрема через загрозу подальшої агресії Росії. За словами мера, столиця має намір "протистояти Росії жорсткою, непохитною відповіддю".

А на запитання ведучої, яке ж ставлення до того, що відбувається, Кличко відповів, що в Україні засмучені тим, що зараз відбувається.

"...З цією дискусією між США та Росією без України. Ми розуміємо, що це політична гра, але – всі говорять про Україну без України... ", – наголосив мер.

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