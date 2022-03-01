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Евакуація людей з Києва: що відбувається на вокзалі (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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1 березня, 21:12
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"Укрзалізниця" відправила кілька евакуаційних рейсів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві увечері 1 березня на залізничному вокзалі спостерігається величезне скупчення людей, які намагаються залишити столицю.

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"Укрзалізниця" відправила низку рейсів до Європи

Крім евакуаційних рейсів у межах України, "Укрзалізниця" формує спеціальні потяги до Польщі, Чехії та Словаччини.

1 березня були відправлені рейси зі Львова до польського Хелма, із Чопа до Словаччини та Чехії. "Укрзалізниця" також причепила додаткові вагони до потяга №67 Київ – Варшава, щоб забезпечити виїзд насамперед жінок та дітей з Києва.

Рекомендують направлятися на коридори

"Укрзалізниця" просить людей, які мають намір покинути Україну, направлятися на коридори зы Словаччиною, Угорщиною та Польщею у Закарпатській області. Адже там оперативно можна перетнути кордон з країнами ЄС. Піші переходи КПП з трьома країнами ЄС не завантажені.

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До всіх КПП від вокзалів організовані безкоштовні трансфери:

  • Ужгород — пішохідні переходи Малий Березний та Малі Сельменці, які не критично завантажені, також УПП Ужгород.
  • Мукачево — пішохідні переходи Дзвінкове, Косино, Лужанка, Вилок.
  • Із залізничної станції Чоп ходять кожні три години регулярні поїзди Чоп — Захонь, що в Угорщині.

Як відбувається посадка на потяги

Посадка на потяг здійснюється за таких умов:

  • наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта;
  • пріоритет надається жінкам та дітям;
  • проїзд безкоштовний.

Раніше ми розповідали, які евакуаційні рейси "Укрзалізниця" запустила по території України.

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Також ми розповідали, які обмеження встановили на посадку та висадку пасажирів.

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