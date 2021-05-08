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Фотофакт. У День пам'яті та примирення Кличко і ветерани поклали квіти до могили Невідомого солдата

8 травня, 09:35

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Разом з мером у Парку слави побувало керівництво КМДА, а також військовослужбовці Збройних сил України

/ Фото: Марія Бунякіна, Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко разом з ветеранами Другої світової війни і військовими Збройних сил України поклали квіти на могилу Невідомого солдата в Парку Вічної слави. Так вони вшанували жертв Другої світової війни в День пам'яті та примирення, який Україна і світ відзначають 8 травня, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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/ Фото: Марія Бунякіна, Сьогодні

Разом з Кличком на заході побувало керівництво Київської міськадміністрації, включаючи трьох заступників мера.

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/ Фото: Марія Бунякіна, Сьогодні

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Також учасники заходу пройшли ходою по Парку слави.

/ Фото: Марія Бунякіна, Сьогодні

Нагадаємо, раніше "свободівець" Андрій Іллєнко закликав українців не вестися на російську пропаганду про 9 травня і нагадав, що чай з Гітлером пив не Бандера, а Молотов.

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