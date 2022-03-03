Голова Гостомельської ОТГ дивом виявився живим – думали, його розстріляли окупанти. Деталі

Був обстріл, одна людина дійсно загинула – але це був волонтер, а не Юрій Приліпко

Прилипко потрапив під обстріл, але він живий

Голова Гостомельської ОТГ під Києвом Юрій Приліпко живий – Інформація про те, що його розстріляли російські військові, не підтвердилася.

Дві години тому політолог Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook повідомив з посиланням на очевидців, що голова Держтомельської ОТГ загинув.

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" Російські окупанти розстріляли голову Держтомельської ОТГ Юрія Приліпка . Про це мені повідомили очевидці. За їхніми словами, тварюки зайшли у двір його будинку та застрелили Юрія Ілліча", – повідомив Романенко.

Він також додав, що військовослужбовці ЗСУ зайшли в аеропорт Гостомелю і женуть кадировців з Бучі по Варшавській трасі, також бої йдуть біля шляхопроводу між Ворзелем і Бучею.

Пізніше політолог написав, що йому зателефонував один із місцевих депутатів та сказав, що Юрій Приліпко живий . Як повідомили Романенка, голова ОТГ разом із групою волонтерів потрапив під обстріл, який триває і зараз. Внаслідок обстрілу загинув один із волонтерів. Ім'я загиблого волонтера він не вказав.

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Романенко із посиланням на очевидців повідомив, що Приліпко розстріляли російські військові

Поліція Київської області у коментарі "Сегодня" також спростувала інформацію про загибель Юрія Приліпка.

Як раніше повідомляв "Сегодня":

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