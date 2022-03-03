Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

Глава Гостомельской ОТГ чудом оказался жив – думали, его расстреляли оккупанты. Подробности

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко Выпускающий редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 марта, 17:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Был обстрел, один человек действительно погиб – но это был волонтер, а не Юрий Прилипко
Прилипко попал под обстрел, но он жив
Прилипко попал под обстрел, но он жив

Глава Гостомельськой ОТГ под Киевом Юрий Прилипко жив – информация о том, что его расстреляли российские военные, не подтвердилась.

Два часа назад политолог Юрий Романенко на своей странице в Facebook соообщил со ссылкой на очевидцев, что глава Гостомельской ОТГ погиб.

Реклама

"Русские оккупанты расстреляли главу Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко. Об этом мне сообщили очевидцы. По их словам, твари зашли во двор его дома и застрелили Юрия Ильича", – сообщил Романенко.

От также добавлял, что военнослужащие ВСУ зашли в аэропорт Гостомеля и гонят кадыровцев из Бучи по Варшавской трассе, такж бои идут возле путепровода между Ворзелем и Бучей.

Позже политолог написал, что ему позвонил один из местных депутатов и сказал, что Юрий Прилипко жив. Как сообщили Романенко, глава ОТГ вместе с группой волонтёров попал под обстрел, который продолжается и сейчас. В результате обстрела погиб один из волонтёров. Имя погибшего волонтера он не указал.

Реклама

Романенко со ссылкой на очевидцев сообщил, что Прилипко расстреляли российские военные
Романенко со ссылкой на очевидцев сообщил, что Прилипко расстреляли российские военные

Полиция Киевской области в комментарии "Сегодня" также опровергла информацию о гибели Юрия Прилипко.

Как ранее сообщал "Сегодня":

Реклама
  • Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба утром 3 марта сообщил, что враг продолжил обстрел Ирпеня и Гостомеля.
  • Народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал видео после начала боев в Гостомеле с российскими оккупантами. На видео – горящие машины с буквой V, а также догорающая "Мрия". Точная дата съемки неизвестна.
  • 27 февраля российские войска уничтожили крупнейший транспортный самолет в мире Ан-225 "Мрія" – он сгорел в результате авиаудара по аэропорту в Гостомеле.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Беларуси заметили огромную колону техники – двигается в сторону Украины (видео) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сумские партизаны. Железнодорожники Руслан Аристархов и Артём Киселев без оружия, но с помощью смекалки захватили вражеский БТР и двух российских военных из экипажа. УЗ представит к награждению своих героев.
Слава Україні!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять