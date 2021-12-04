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Готова лише основа. Як монтують головну ялинку країни

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
4 грудня, 16:41
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На Софійську площу вже завезли новорічні будиночки для ярмарку
На Софійській площі продовжується монтаж новорічної ковзанки
На Софійській площі продовжується монтаж новорічної ковзанки / Фото: Колаж: Сьогодні

На Софійській площі продовжується монтаж головної ялинки країни. Робітники вже зібрали противагу для встановлення новорічного дерева.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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В основу ялинки заклали бетонні блоки вагою понад 100 тонн. Їх встановлюють за допомогою автокрана.

"Сьогодні закінчимо складання основи ялинки. Над нею встановимо металеві конструкції, щоб усе було надійно. А от перші частини ялинки монтуватимемо вже завтра", – розповіли робітники.

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Навколо основи для ялинки встановили 13 чорних тумб. Там встановлять конструкції для кріплення гірлянд.
Також на Софійській площі продовжується монтаж новорічної ковзанки навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому.

Робітники встановлюють конструкції, які будуть входити до новорічного містечка на Софійській площі. Також сюди вже завезли перші новорічні будиночки, в яких продаватимуть сувеніри. Але поки їх складання ще не приступили.

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В Одесі поставили ковзанку та ялинку у парку

В Одесі у парку Шевченка почала працювати відкрита ковзанка. Поряд з нею також прикрашають велику новорічну ялинку.

Так, щодня з 10 до 23 години всі охочі можуть покататися на ковзанах і помилуватися ялинкою. У темний час лід підсвічують прожекторами, а ялинка світитиметься сама.

Також у парку можна випити склянку гарячого глінтвейну та скуштувати різноманітні смаколики.

Ялинка, яку прибрали в п'ятницю, 3 грудня, цілком зможе принести багато радості оточуючим.

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