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З Лук'янівського СІЗО можуть зробити готель – Малюська

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
14 вересня, 17:59
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Чиновники розробляють проєктно-кошторисні документи для будівництва слідчих ізоляторів у Київській області
Частина Лук'янівського ізолятора найближчі роки ще залишиться там
Частина Лук'янівського ізолятора найближчі роки ще залишиться там / Фото: Колаж: Сьогодні

В майбутньому замість Лук'янівського слідчого ізолятора може з'явиться готель. Уже обговорюється будівництво нового СІЗО під Києвом.

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

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У коментарі глава Мін'юсту зазначив, що чиновники розробляють проєктно-кошторисні документи для будівництва слідчих ізоляторів у Київській області. Уже цього року мають розпочатися будівельні роботи.

"Його теж теоретично можна було б продати. Але там інша проблема. Нині в ньому міститься понад дві тисячі осіб, а той об'єкт, який ми йому на заміну будуємо по Бориспільській трасі, буде розрахований на одну тисячу. Відповідно, тисяча ще залишиться в Лук'янівці", – говорить Малюська.

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За його словами, тому йтиметься про замороження та зміну призначення тільки частини СІЗО. Інша частина Лук'янівського ізолятора найближчі років 5-6 ще залишиться там.

"Ув'язнені з "Катьки" (найстарший 200-річний корпус. – Ред.) переїдуть на Бориспіль", – додає міністр.

Він зазначив, що тепер в частині Лук'янівського СІЗО планують зробити готель.

Платні камери в СІЗО

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У 2020 році Мін'юст запустив експериментальний проєкт – за гроші почав надавати поліпшені умови проживання і харчування для ув'язнених. Перші платні камери з'явилися в Київському ізоляторі, потім такі відкрили на Львівщині та Чернігівщині.

Що є в платній камері:

  • звичайне або двох'ярусне ліжко з дерев'яними бильцями;
  • стіл і стільці;
  • шафа для одягу;
  • огороджений санвузол;
  • полиця;
  • змішувач і умивальник;
  • телевізор з підставкою;
  • мікрохвильовка;
  • урна;
  • інвентар для прибирання.

Цікаво, що розмір оплати залежить від терміну перебування в камері: у Києві – 2000 гривень за добу, 8000 гривень за тиждень і 12 000 гривень за місяць.

Який вигляд мають зсередини VIP-камери в Чернівецькому СІЗО, дивіться в сюжеті:

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