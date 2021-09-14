Из Лукьяновского СИЗО могут сделать гостиницу – Малюська

Чиновники разрабатывают проектно-сметные документы для строительства следственных изоляторов в Киевской области

Часть Лукьяновского изолятора ближайшие годы еще останется там / Фото: Коллаж: Сегодня

В будущем вместо Лукьяновского следственного изолятора может появится отель. На данный момент обсуждается строительство уже нового СИЗО под Киевом.

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью "РБК-Украина".

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В комментарии глава Минюста отметил, что пока чиновники разрабатывают проектно-сметные документы для строительства следственных изоляторов в Киевской области. Уже в этом году должны начаться строительные работы.

"Его тоже теоретически можно было бы продать. Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке", – говорит Малюська.

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По его словам, поэтому речь будет идти о заморозке и изменении назначения только части СИЗО. Остальная часть Лукьяновского изолятора ближайшие лет 5-6 еще останется там.

"Заключенные из "Катьки"(ред. – самый старший 200-летний корпус) переедут на Борисполь", – добавляет министр.

Он отметил, что сейчас в части Лукьяновского СИЗО планируют сделать гостиницу.

Платные камеры в СИЗО

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В 2020 году Минюст запустил экспериментальный проект – за деньги начал предоставлять улучшенные условия проживания и питания для заключенных. Первые платные камеры появились в Киевском изоляторе, затем их открыли во Львове и Чернигове.

Что находится в платной камере:

обычная или двухъярусная кровать с деревянными быльцами;

стол и стулья;

шкаф для одежды;

огороженный санузел;

полка;

смеситель и умывальник;

телевизор с подставкой;

микроволновка;

урна;

инвентарь для уборки.

Интересно, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

Как выглядят изнутри VIP-камеры в Черновицком СИЗО, смотрите в сюжете: