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Кадрові перестановки: у Києві звільнили заступника мера – причина

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 листопада, 11:27
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Чиновник пройшов шлях від слюсаря до начальника Служби автомобільних доріг
У столиці звільнили заступника мера
У столиці звільнили заступника мера / Фото: Колаж: Сьогодні

Заступника голови КМДА Олександра Густєлєва звільнили через затягування робіт після завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу

Про це повідомив мер Києва Віталій Telegram.

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За його словами, потрібно міняти менеджера проекту.

"Без попередження заїхав подивитися, що відбувається на об‘єкті. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст в кінці року "поїде". Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат", – написав Кличко.

Незабаром має відбутися нарада відповідальних фахівців – транспортного департаменту, представників підрядника та всіх інших, хто долучений до запуску об'єкта.

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Хто такий Олександр Густєлєв

Заступник Віталія Кличка народився 6 вересня 1971 року. З 1990 до 2005 року пройшов трудовий шлях від слюсаря механозбірних робіт Харківського заводу тракторних самохідних шасі до начальника Служби автомобільних доріг.

З 2007 року працював начальником однієї із структур у комунальній корпорації "Київавтодор".

З 2011 по 2013 роки – голова правління Черкаського асфальтобетонного заводу. З 2014 по 2015 рік – заступник генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор", яку очолив у квітні 2015 року.

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Олександр Густєлєв – автор та співавтор низки наукових праць, у тому числі монографії, чотирьох патентів на винахід (корисну модель), статей у науково-технічних збірниках "Автомобільні дороги та дорожнє будівництво" та "Дороги та мости", матеріалів міжнародних науково-технічних конференцій . Також він є заслуженим будівельником України.

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