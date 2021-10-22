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Коригування проекту будівництва Подільсько-Вигурівської лінії. Київський метрополітен оголосив торги

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 жовтня, 17:34
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Оновлений проєкт буде відповідати всім сучасним вимогам
До 8 листопада підземка приймає пропозиції учасників
До 8 листопада підземка приймає пропозиції учасників / Фото: Колаж: Сьогодні

КП "Київський метрополітен" як замовник виконання робіт оголосив відкриті конкурсні торги на коригування проектної документації на будівництво першої ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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Перша ділянка метро на Троєщину завдовжки майже в 11 км включить шість станцій і два пересадочних вузла: "Глибочицька", з пересадкою на станцію "Лук'янівська", "Подільська", з пересадкою на станцію "Тараса Шевченка", "Суднобудівна", "затока Десенка", "Труханів острів", "Райдужна".

Оновлений проєкт буде відповідати всім сучасним вимогам – від інклюзивності до наявності велосипедних паркінгів не менше ніж на 50 велопарковочних місць поруч зі станціями метро.

"Важливим є і інша вимога – у межах одного з вестибюлів станцій або поряд зі станціями на поверхні будуть запроєктовані громадські санітарні вузли. Станції будуть обладнані сучасними інформаційно-навігаційними системами для пасажирів, у тому числі для людей із вадами зору, сучасними тунельними ескалаторами та вантажопасажирськими ліфтами. Також на платформах станцій з’являться табло зворотного відліку часу, що є більш зручним для пасажирів", – розповів Олександр Густєлєв.

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Як зазначив заступник голови КМДА, провізна здатність станцій розрахована на 40,8 тисяч пасажирів на годину.

"Відсьогодні і до 8 листопада КП "Київський метрополітен" як замовник будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену приймає пропозиції учасників. За результатами аукціону буде визначений переможець, який протягом 7 місяців розробить оновлений проєкт", – повідомив заступник голови КМДА.

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Скільки пасажирів перевіз метрополітен

Також зазначимо, що за дев'ять місяців 2021 року КП "Київський метрополітен" перевіз 233,793 млн пасажирів.

Традиційно найбільш завантаженою залишається червона лінія, за нею – синя, а потім зелена. Майже 25% пасажирів – пільговики. На сьогодні право безкоштовного проїзду мають 32 категорії пасажирів.

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