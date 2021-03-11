Чверть століття без ремонту: чому реконструкцію Хрещатика знову відклали на рік

На початку цього року в Києві активно обговорювали можливість проведення капітального ремонту головної вулиці країни – Хрещатику та Майдану Незалежності. Про можливе ремонті говорили мер Києва і чиновники КМДА. Цікаво, що ремонтні роботи планували провести ще у 2020 році, але тоді перешкодили коронавірус і відсутність коштів.

Реклама

Сайт "Сегодня" з'ясовував, чи будуть ремонтувати Хрещатик цього року.

Що хочуть змінити

Капітальний ремонт Хрещатика планують починати від Європейської площі і закінчити на перетині з бульваром Тараса Шевченка.

Вулиця Хрещатик / Фото: Анатолiй Бойко, AFP

На головній вулиці країни обіцяли облаштувати велодоріжки і провести капітальний ремонт інженерних мереж . Попередньо велодоріжка пройде уздовж будівлі Головпоштамту і буде виходити на вулицю Грінченка. Це магістральний веломаршрут Солом'янка – Центр.

. Попередньо велодоріжка пройде уздовж будівлі Головпоштамту і буде виходити на вулицю Грінченка. Це магістральний веломаршрут Солом'янка – Центр. Також у планах була заміна асфальтного покриття та тротуарної плитки на граніт . До речі, цю плитку поклали на тротуарах Хрещатика ще за часів, коли мером Києва був Олександр Омельченко. Ох і сварили дами на каблуках екс-мера за ту плитку...

. До речі, цю плитку поклали на тротуарах Хрещатика ще за часів, коли мером Києва був Олександр Омельченко. Ох і сварили дами на каблуках екс-мера за ту плитку... Відреставрують опори зовнішнього освітлення – їхні гранітну і металеву частини. Освітлення обіцяють зробити сучасним.

– їхні гранітну і металеву частини. Освітлення обіцяють зробити сучасним. На головній вулиці країни хочуть убезпечити всі зупинки транспорту , обладнавши їх фіксованими болларди – стовпчики повинні захищати пасажирів від раптового наїзду автотранспорту. Також хочуть унеможливити паркування транспорту на тротуарах.

, обладнавши їх – стовпчики повинні захищати пасажирів від раптового наїзду автотранспорту. Також хочуть унеможливити паркування транспорту на тротуарах. Після капітального ремонту Хрещатик стане більш доступний для маломобільних груп населення. Тут з'являться додаткові пандуси і будуть знижені бордюри . З'являться наземні пішохідні переходи в районі вулиці Прорізної та на Майдані.

. З'являться наземні пішохідні переходи в районі вулиці Прорізної та на Майдані. Буде капітально відремонтовано підземний перехід на Майдані Незалежності ( в народі "Труба" – Авт.), де в цьому році стався обвал стелі. Там же з'являться ліфти для зручного користування метрополітеном людей на візках.

Реклама

Останній раз головна вулиця столиці ремонтувалася ще в 1998 році. Проектувальники кажуть, що вони, як і тоді, передбачають повне закриття на час виконання робіт. Хоча в "Київавтодорі" планують їх проводити поетапно, без повного перекриття проїзду.

Що тепер

"Спільно з департаментом транспортної інфраструктури КМДА ми займаємося підготовкою робочої документації капітального ремонту Хрещатика. Роботу над проектом вже закінчили, він пройшов державну експертизу. Поки невідомо, коли почнеться сам ремонт, можливо, в цьому році. На всі підготовчі процедури, тендери та вибір генпідрядника піде кілька місяців. Тому ремонт може початися не раніше вересня", – розповів сайту "Сегодня" Володимир Воробйов, директор інституту "Київдормістпроект", де розробляли проєкт капітального ремонту.

/ Фото: Олександр Марущак

На Хрещатик хочуть повернути каштани

Реклама

Володимир Воробйов додає, що глобальних змін на головній вулиці країни не передбачається.

"Ми хочемо зберегти колишній вигляд Хрещатика. Працюємо з "Київзеленбудом" і з іншими фахівцями, щоб повернути на Хрещатик каштани. Це питання зараз знаходиться на обговоренні, але ми намагаємося знайти такий сорт каштана, який би прижився в умовах сучасного центру міста", – додає Володимир Воробйов.

/ Фото: Юрій Кузнєцов, Сьогодні

Раніше обговорювалося багато варіантів з стосовно заміни дерев на головній вулиці країни, в тому числі, пропонувалося засадити вулицю платанами. Вони, як показав експеримент, який проходив на Хрещатику, більш витривалі.

"На цей момент ми орієнтуємося на каштани. Хочеться повернути їх на вулицю, щоб було, як у пісні про Хрещатик. Це можна зробити за допомогою створення точкової системи поливу дерев. Ми розширюємо навіть площа під дерево. Замість двох метрів у проекті закладено 2,5 метра площі під один каштан. Нам необхідно захистити їх від згубного впливу солі і шкідливих вихлопів автотранспорту", – говорить Володимир Воробйов.

Реклама

Обіцянки-цяцянки – дата старту все ще не визначена

У комунальній корпорації "Київавтодор" поки не готові дати відмашку для початку робіт. На інформаційний запит сайту "Сегодня" нам повідомили, що їхня корпорація в березні минулого року була визначена замовником капітального ремонту Хрещатика і Майдану Незалежності.

"На цей момент роботи з проектування об'єкта "Капітальний ремонт майдану Незалежності в Шевченківському і Печерському районах Києва" тимчасово припинені. Оскільки проектно-фінансова документація вимагає врахування проектних рішень із капітального ремонту вулиці Хрещатик. Остаточна дата старту будівельних робіт на вулиці Хрещатик на цей момент не визначена", – повідомив сайту "Сегодня" Володимир Гузема, перший заступник гендиректора КК "Київавтодор".

У "Київавтодорі" нам пояснили, що проєкт капремонту Хрещатика наразі на завершальному етапі. Як тільки він буде завершений, можна відновити роботи за проєктом капремонту Майдану Незалежності.

"Проектами займаються два різних підприємства. І, наприклад, якщо по Майдану щось запроектують, а це не буде узгоджуватися з проєктом по Хрещатику, можуть виникнути проблеми. Тому все буде робитися по черзі, щоб уникнути плутанини і нестиковок. Проектувальники Майдану зможуть ознайомитися з проектом Хрещатика і комплексно завершити свою роботу", – пояснюють в "Київавтодорі".

Наші джерела в КМДА повідомляють, що на цей момент на такий масштабний ремонт у міста немає коштів. Тільки влітку при перегляді міського бюджету є шанс, що на ремонт Хрещатика будуть виділені кошти, а ось самі роботи якщо і почнуться, то не раніше осені. Більш ймовірно, що їх перенесуть на 2022 рік.

Цікаві факти про Хрещатику

1,2 кілометра – довжина вулиці Хрещатик. Але якщо міряти "гусячим кроком", то від Глобуса на Майдані Незалежності до постаменту, де колись стояв пам'ятник Леніну, буде рівно 2800 кроків. І вулиця, і площа знаходяться відразу в двох різних районах Києва – Печерському та Шевченківському. Через це часто виникає плутанина. Перша сміттєва урна була відкрита на Хрещатику в 1906 році перед будівлею міської Думи (будинок не зберігся до наших днів – Авт.). Напис на ній був таким: "Охорона чистоти і порядку на територіях доручається публіці". Електричне освітлення на Хрещатику формально початок працювати 8 березня 1892, з тих пір вулиця висвітлюється щодня від ранку аж до 00:00.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розробка проектно-кошторисної документації капітального ремонту Хрещатика обійшлася для міського бюджету в 18 мільйонів гривень. А скільки "потягнуть" самі ремонтні роботи – поки невідомо, але сума буде набагато більше.

Поки по Хрещатику спокійно їздить транспорт, а по тротуарах гуляють пішоходи. Як виглядала головна вулиця країни, коли її повністю перекривали представники ФОПів, дивіться відео:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама