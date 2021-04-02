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Київ розширює пільги для малого і середнього бізнесу на період карантину

2 квітня, 12:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Така підтримка зменшить фінансове навантаження на бізнес

На найближчій сесії Київради винесуть на розгляд депутатів проєкт рішення про розширення пільг для малого і середнього бізнесу столиці.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Про які пільги йдеться

  • Зменшення розміру пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в утриманні об'єктів благоустрою власниками закладів громадського харчування. Майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів та сезонних і літніх майданчиків.

"Така підтримка не тільки зменшить фінансове навантаження на бізнес, а й дозволить зберегти робочі місця", – пише мер.

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  • Збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва. Компенсацію відсотків не тільки за кредитами, що місто вже запровадило рік тому, а й за "кредитними лініями". А також – про розширення переліку суб’єктів малого та середнього бізнесу, які мають право на таку компенсацію. І про збільшення кількості банків-партнерів цієї програми.
  • Зменшення плати за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50%.
  • Також з 5 квітня до завершення дії строгих обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс".

"Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги – і для бізнесу, і для киян загалом – місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися бізнесу і вижити людям", – додав Кличко.

Нагадаємо, з 1 квітня учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. При цьому дитячі садки продовжать свою роботу.

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Київ парковка кредити проект робочі місця Віталій Кличко

Джерело: Сьогодні

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