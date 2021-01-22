Київ збирається закупити мільйон вакцин від коронавіруса за кошти міського бюджету

Київ збирається закупити мільйон вакцин від COVID-19 за кошти міського бюджету.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

За його словами, міська влада веде переговори з кількома американськими компаніями і вже є попередні домовленості.

Місто буде закуповувати вакцину безпосередньо, а вакцинація буде проходити безкоштовно для медиків і працівників критичної інфраструктури. Цієї кількості вистачить для вакцинації 500 тисяч чоловік.

"У столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації: є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання, – сказав Кличко. – Ми повинні невідкладно прийняти це рішення, щоб не тягнути з оплатою, як тільки буде підписано контракт. Щоб Київ якнайшвидше отримав вакцину".

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Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, Україна може одночасно отримати вакцини від COVID трьох різних виробників , Але назви компаній поки не розкривають.

Ми також повідомляли, що в Україні вакцинація від коронавіруса на комерційній основі буде проходити паралельно з організованою державою.

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