Русский
$ 28,26
34,37
  1. Новини Києва
  2. Влада Києва

Київ збирається закупити мільйон вакцин від коронавіруса за кошти міського бюджету

22 січня, 12:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації

Київ збирається закупити мільйон вакцин від COVID-19 за кошти міського бюджету.

Реклама

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

За його словами, міська влада веде переговори з кількома американськими компаніями і вже є попередні домовленості.

Місто буде закуповувати вакцину безпосередньо, а вакцинація буде проходити безкоштовно для медиків і працівників критичної інфраструктури. Цієї кількості вистачить для вакцинації 500 тисяч чоловік.

"У столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації: є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання, – сказав Кличко. – Ми повинні невідкладно прийняти це рішення, щоб не тягнути з оплатою, як тільки буде підписано контракт. Щоб Київ якнайшвидше отримав вакцину".

Реклама

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, Україна може одночасно отримати вакцини від COVID трьох різних виробників , Але назви компаній поки не розкривають.

Ми також повідомляли, що в Україні вакцинація від коронавіруса на комерційній основі буде проходити паралельно з організованою державою.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ вакцина Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"А давайте без суржику". Якою мовою розмовляють продавці і поліція – відеоексперіментВлада
Кличко показав, як розтоплюють сніг у Києві (фото, відео)
Кличко показав, як розтоплюють сніг у Києві (фото, відео)Комуналка
Кличко розповів, чи підвищать у Києві тарифи на опалення і гарячу воду
Кличко розповів, чи підвищать у Києві тарифи на опалення і гарячу водуВлада
Ситуація з коронавірусом у Києві: онлайн-брифінг Кличка
Ситуація з коронавірусом у Києві: онлайн-брифінг КличкаВлада
Київ збирається закупити мільйон вакцин від коронавіруса за кошти міського бюджету
Київ збирається закупити мільйон вакцин від коронавіруса за кошти міського бюджетуВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти