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Киев собирается закупить миллион вакцин от коронавируса за средства городского бюджета

22 января, 12:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В столице готова инфраструктура для проведения вакцинации

Киев собирается закупить миллион вакцин от COVID-19 за средства городского бюджета.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, городские власти ведут переговоры с несколькими американскими компаниями и уже есть предварительные договоренности.

Город будет закупать вакцину напрямую, а вакцинация будет проходить бесплатно для медиков и работников критической инфраструктуры. Этого количества хватит для вакцинации 500 тысяч человек.

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"В столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие учения, – сказал Кличко. – Мы должны безотлагательно принять это решение, чтобы не тянуть с оплатой, как только будет подписан контракт. Чтобы Киев как можно быстрее получил вакцину".

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Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина может одновременно получить вакцины от COVID трех разных производителей, но названия компаний пока не раскрывают.

Мы также сообщали, что в Украине вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с организованной государством.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Киев вакцина Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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