Київський зоопарк знову запрацював: яких тварин можна побачити (фото, відео)

Перебувати на території зоопарку можна буде до 16:30, у разі повітряної тривоги усі відвідувачі повинні залишити територію та пройти у бомбосховища

У Києві відкрився зоопарк / Фото: Колаж: Сьогодні

Київзоо розпочинає роботу в режимі парку. Відвідувачам будуть доступні для перегляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк. Про це на сторінці Facebook повідомляє Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.

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Години роботи та вартість

Час роботи квиткових кас – з 10:00 до 15:00, час перебування на території зоопарку – до 16:30.

Вартість вхідних квитків – 120 грн (дорослий) та 60 грн (пільговий).

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Яких тварин можна побачити

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На киян та гостей столиці чекають лемури на зелених острівцях, слон, олені, ведмеді, жирафи, птахи та багато інших наших тварин.

Також усі зможуть побачити врятовану тигрицю Далілу , багато мавп, ящірок, і т.д

Також зазначається, що правила залишаються незмінними: при повітряній тривозі в умовах воєнного стану всі відвідувачі повинні будуть покинути парк і вирушити до бомбосховища.

Містян закликають купувати електронні квитки чи фінансово підтримувати зоопарк. Там зазначають, що гроші буде витрачено на закупівлю кормів для тварин.