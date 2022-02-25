Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Влада Києва

Кличко: ця ніч буде дуже важкою, російські військові – впритул до Києва

Богдан Амінов Богдан Амінов Product Lead Дивізіону політичного контенту
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 лютого, 21:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міський голова повідомив, що столицю готові захищати ЗСУ та зокрема бійці територіальної оборони
Кличко: "Ситуація зараз для Києва – без перебільшення – загрозлива"
Кличко: "Ситуація зараз для Києва – без перебільшення – загрозлива" / Фото: Колаж: Сьогодні

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що російські військові підібралися впритул до столиці України. У зв'язку з цим розміщені блокпости не лише на основних в'їздах до міста, а й буде перекрито рух біля стратегічних об'єктів.

Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Telegram.

Реклама

"Ситуація зараз для Києва – без перебільшення – загрозлива. Наступна ніч під ранок буде дуже важкою. Російські військові – впритул до столиці. Військові та правоохоронці знешкоджують диверсійні групи", – повідомив він.

За словами мера, під особливий контроль та охорону було взято мости, де зараз чергує наша військова техніка.

Кличко також додав, що на даний момент 112 бригада територіальної оборони Києва укомплектована на сто відсотків. Йде підготовка до створення нових військових підрозділів.

Реклама

Нагадаємо, раніше сьогодні Володимир Зеленський записав відеозвернення з двору Банкової у Києві, де оголосив, що разом із урядом залишається у столиці.

А в МВС анонсували захід Збройних Сил України до міста. Місцевих жителів попросили ніде не повідомляти про пересування наших захисників.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Загиблим захисникам острова Зміїний присвоять звання Героїв України Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти