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Кличко показав, як інспектував прибирання снігу в Києві (відео)

10 лютого, 15:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Віталій Кличко ввечері перевірив, як столицю прибирають від снігу

Мер Києва Віталій Кличко у вівторок, 9 лютого, пізно ввечері перевірив, як столицю прибирають від снігу.

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Про це він повідомив у Telegram.

Мер Києва побував у ДЕУ декількох районів і в диспетчерських центрах.

"Поки не пішов знову сніг, дорожники і комунальники прибирали тротуари та зупинки громадського транспорту. Вивозили сніг. Працювали і наші снігоплавильні машини", – каже він.

Кличко додав, що спостерігати в режимі онлайн за тим, скільки снігоприбиральної техніки і де саме працює зараз у Києві, можна на інтерактивній карті.

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Варто відзначити, що минулої ночі на вулицях столиці розчищали сніг понад 440 одиниць спецтехніки і 40 бригад ручного прибирання. Вранці кількість снігоприбиральних машин збільшили. Їх зараз працює понад 470.

Раніше ми писали, що київські комунальники просять не кидати машини на узбіччях.

Також сьогодні вранці біля станції метро "Позняки" у Києві вишикувалася гігантська черга – співробітники метрополітену відключили турнікети.

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Київ сніг інспекція Віталій Кличко

Джерело: Сьогодні

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