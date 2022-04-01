Кличко попросив киян почекати з поверненням додому

Поблизу столиці тривають серйозні "великі" бої — про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Reuters.
Він також звернувся до мешканців, які виїхали та попросив їх не поспішати.
"Ризик загинути досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, зачекайте ще трохи часу", — заявив він.
Війна в Україні 1 квітня
- Російські війська продовжують часткове відведення підрозділів з півночі Київської області у бік кордону з Білоруссю. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 квітня.
- На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ за добу відбили 7 ворожих атак та знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 автомобілі та дві артилерійські системи. Також збитий БПЛА типу "Орлан-10".
- Російські війська повністю вийшли з Броварського району, що межує з Києвом та Чернігівською областю.
- Маріуполь залишається закритим для в'їзду та небезпечним для виїзду особистим транспортом.