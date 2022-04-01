Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Влада Києва

Кличко попросив киян почекати з поверненням додому

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 квітня, 21:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мер Києва розповів, що під столицею продовжуються бої
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу столиці тривають серйозні "великі" бої — про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Reuters.

Він також звернувся до мешканців, які виїхали та попросив їх не поспішати.

"Ризик загинути досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, зачекайте ще трохи часу", — заявив він.

Війна в Україні 1 квітня

  • Російські війська продовжують часткове відведення підрозділів з півночі Київської області у бік кордону з Білоруссю. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 квітня.
  • На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ за добу відбили 7 ворожих атак та знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 автомобілі та дві артилерійські системи. Також збитий БПЛА типу "Орлан-10".
  • Російські війська повністю вийшли з Броварського району, що межує з Києвом та Чернігівською областю.
  • Маріуполь залишається закритим для в'їзду та небезпечним для виїзду особистим транспортом.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Халатність чи корупція окупантів – Міноборони прокоментувало вибух у Бєлгороді Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Окупанти перекривають дороги та відкривають стрілянину – як безпечно виїхати з Херсона Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Удари російських військ: у черзі за хлібом у Чернігові загинуло 13 людей Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Максим Кагал - доброволець Окремого загону спеціального призначення "Азов". В мирному житті - знаний український спортсмен, чемпіон світу з кікбоксингу. Загинув під час захисту Маріуполя, прикриваючи побратимів. Йому було 30 років.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Кіт Степан (звісно, Андрійович) – блогер-мільйонник Інстаграма, який став з початку війни волонтером. На сторінці Степана збирають фінансову допомогу для різних фондів, що рятують тварин в Україні. Вже зібрано понад 300 тисяч гривень Зараз кіт-блогер перебуває за кордоном (виїхав з господаркою).
Слава Україні!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3561

Євро (€)

32.48

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти