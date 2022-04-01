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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

Кличко попросил киевлян подозждать с возвращением домой

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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1 апреля, 21:24
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Мэр Киева рассказал, что под столицей продолжаются бои
Кличко предупредил об опасности возвращения в Киев
Кличко предупредил об опасности возвращения в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи столицы все еще продолжаются серьезные "большие" бои — об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Reuters.

Он также обратился к жителям, которые выехали и попросил их не спешить.

"Риск погибнуть достаточно высок, и потому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, подождите еще немного времени", — заявил он.

Война в Украине 1 апреля

  • Российские войска продолжают частичный отвод подразделений с севера Киевской области в сторону границы с Беларусью. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 1 апреля.
  • На Донецком и Луганском направлениях ВСУ за сутки отбили 7 вражеских атак и уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобиля и две артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа "Орлан-10".
  • Российские войска полностью вышли из Броварского района, который граничит с Киевом и Черниговской областью.
  • Мариуполь остается закрытым для въезда и опасным для выезда личным транспортом.

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