Кличко попросил киевлян подозждать с возвращением домой

Вблизи столицы все еще продолжаются серьезные "большие" бои — об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Reuters.
Он также обратился к жителям, которые выехали и попросил их не спешить.
"Риск погибнуть достаточно высок, и потому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, подождите еще немного времени", — заявил он.
Война в Украине 1 апреля
- Российские войска продолжают частичный отвод подразделений с севера Киевской области в сторону границы с Беларусью. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 1 апреля.
- На Донецком и Луганском направлениях ВСУ за сутки отбили 7 вражеских атак и уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобиля и две артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа "Орлан-10".
- Российские войска полностью вышли из Броварского района, который граничит с Киевом и Черниговской областью.
- Мариуполь остается закрытым для въезда и опасным для выезда личным транспортом.