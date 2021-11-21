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Кінець дистанційки. Школярі Києва завтра повернуться за парти

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
21 листопада, 15:04
В закладинки
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Рішення про відновлення офлайн-навчання ухвалила Постійна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА
У Києві з 22 листопада відновиться очне навчання
У Києві з 22 листопада відновиться очне навчання / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з 22 листопада відновиться денне навчання у навчальних закладах, а також у художніх школах.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.

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З понеділка відновлять освітній процес у приміщеннях навчальних закладів усіх типів та форм власності:

  • спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти;
  • закладів фізичної культури та спорту;
  • художніх шкіл та художніх установ.

Відновити очне навчання установи можуть за дотримання протиепідемічних вимог, встановлених урядом для "червоної зони".

Коронавірус в Україні

За добу 20 листопада в Україні зафіксовано 10 635 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них захворіло дітей – 894, медпрацівників – 99).

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Також минулої доби:

  • госпіталізовано – 4048 людей;
  • летальних наслідків – 377;
  • одужали – 14 450 людей.

За весь час пандемії в Україні проведено 15 542 112 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) та Хмельницькій (598) областях.

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Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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