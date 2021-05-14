"Не хочу розповідати про ту розмову" – Кличко розкрив подробиці зустрічі з Блінкеном

Політик додав, що бесіда з держсекретарем тривала приблизно 5-7 хвилин, – це була неофіційна, приватна зустріч

Мер Києва Віталій Кличко розповів подробиці зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та його заступницею Вікторією Нуланд.

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Про це повідомляє "Україна 24".

За словами столичного міського голови, це була неофіційна, приватна бесіда.

"Я не хочу розповідати про ту розмову. Але це було дійсно про Україну, про її стан, про місто, розвиток країни. Я висловив подяку, бо без підтримки друзів України – фінансової та політичної – ми вже повернулися б в Російську імперію або Радянський Союз. Ми там вже були, нам нема чого там шукати", – зазначив Кличко.

Політик також додав, що бесіда з Блінкеном тривала приблизно 5-7 хвилин. З Вікторією Нуланд – близько півгодини.

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Як повідомлялося раніше, держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва пообіцяв Україні посилення військової підтримки від Америки, а також запевнив, що на Росію чекають серйозні наслідки, якщо буде нова ескалація конфлікту. Головні заяви американського дипломата – читайте в матеріалі "Сьогодні".