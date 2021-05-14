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"Не хочу рассказывать про тот разговор" – Кличко раскрыл подробности встречи с Блинкеном

14 мая, 05:30

Виталий Семченко Виталий Семченко

Политик добавил, что беседа с госсекретарем продолжалась примерно 5-7 минут, – это была неофициальная, частная встреча

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал подробности встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд.

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Об этом сообщает "Украина 24".

По словам столичного городского головы, это была неофициальная, частная беседа.

"Я не хочу рассказывать про тот разговор. Но это было действительно про Украину, про ее состояние, про город, развитие страны. Я выразил благодарность, потому что без поддержки друзей Украины – финансовой и политической – мы уже вернулись бы в Российскую империю или Советский Союз. Мы там уже были, нам нечего там искать", – отметил Кличко.

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Политик также добавил, что беседа с Блинкеном продолжалась примерно 5-7 минут. С Викторией Нуланд – около получаса.

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Как сообщалось ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев пообещал Украине усиление военной поддержки от Америки, а также заверил, что Россию ждут серьезные последствия, если будет новая эскалация конфликта. Главные заявления американского дипломата – читайте в материале "Сегодня".

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