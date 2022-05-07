Незважаючи на війну: у Києві забудовники знищують історичну будівлю

Робітники зіпсували фасад історичної будівлі у центрі столиці

Власника приміщення чекає штраф та розгляд / Колаж "Сьогодні"

У Києві почастішали випадки незаконних робіт на історичних будинках без дозвільних документів. Цього разу почали псувати фасад будинку, який є пам'яткою архітектури та історії місцевого значення на вулиці Богдана Хмельницького, 50.

Про це повідомляє на своїй сторінці у соціальних мережах депутат Київради Євгенія Куліба.

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Що відомо

"Мало ракет прилетіло до Києва. Мабуть, так думають окремі особи, які власноручно знищують місто. Поліцію викликали. До благоустрою та Департаменту охорони культурної спадщини звернулися" , – написала депутат Київради.

На фото у соцмережах видно, що робітники роблять отвір у стіні старого будинку. Швидше за все, вони вирубують дверний отвір для окремого входу до будівлі.

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Депутат задається риторичним питанням: скільки все це триватиме.

"Знищувати – не будувати. На сьогоднішній день зовнішній ворог України руйнує пам'ятники архітектури, музеї, цілі житлові райони. А в цей час внутрішній ворог спокійно знищує центр Києва. Повне безумство відбувається на наших очах. Кому війна, а кому...", – додають очевидці.

Реакція

Трохи згодом у департаменті міського благоустрою КМДА написали, що на місце виїхали інспектори з благоустрою.

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"Вже на місці працюємо. Роботи зупинено. Вручаємо розпорядження", – написав директор департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко. Він додав, що зараз знаються на даній ситуації.

"У робітників, які проводили роботи із будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 50 відсутня контрольна картка на виконання таких робіт. На місці працюють представники департаменту благоустрою, представники районної адміністрації, поліція. Роботи наразі зупинені", – розповів сайту "Сьогодні" директор департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко.

Беззаконня по-київки