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Під Києвом посадовець вкрав понад 1,2 млн бюджетних коштів (фото)

17 травня, 21:15

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Посадовець боярського комунального підприємства протягом двох років розкрадав ввірене йому майно – у його помешканні знайшли речові докази

Київська обласна прокуратура підозрює у привласненні та розтраті майна у особливо великих розмірах колишнього в.о. заступника начальника та за суміщенням головного механіка одного з боярських комунальних підприємств.

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Про це повідомляє прес-служба.

"29-річний житель м.Боярка, перебуваючи на вказаній посаді комунального підприємства та будучи стороною договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, упродовж 2019-2020 років умисно та цілеспрямовано здійснив розтрату ввіреного йому майна", – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці оцінили збитки – на суму більше 1,2 мільйони гривень.

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У помешканні працівника комунального підприємства провели обшуки та знайшли частину викраденого майна. А саме 3,5 тони газу, 24,3 тисяч літрів дизпалива, накладну на 19 тис л палива та інше. Також, правоохоронці вилучили ноутбук, документацію та інші докази.

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Наразі чоловік знаходиться на цілодобовому домашньому арешті.

Раніше ми повідомляли, що директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко заявила, що згідно з дослідженнями експертів, українці вважають корупцію головним ворогом покращення життя громадян.

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