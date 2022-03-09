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Доводиться масло намазувати на ковбасу – хліба немає: як люди виживають у Бучі

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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9 березня, 15:41
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Багато жителів змушені залишатися у місті, евакуація не проводиться
Як живуть люди у Бучі в умовах окупації
Як живуть люди у Бучі в умовах окупації / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бучі на Київщині сусіди, родичі, залишають своїм знайомим, які не виїжджають із міста ключи від квартир та дозволяють користуватися всім, що там є. Житель міста розповів, що хліба немає, пекти його проблематично, натомість є маса делікатесів, екзотичних фруктів.

"Ми поки сидітимемо тут, тут і жінки з дітьми залишаються, багато хто залишається, багато хто залишає ключі від квартир і каже: беріть що хочете. Я за ці дні вже стільки наївся м'яса, і м'яса з м'ясом і м'ясо з сиром, масло прямо на ковбасу намазували.Три види ковбаси, бутерброд такий, сендвіч так би мовити, куряча нога, смажена з сиром. З приводу хліба – це звичайно можна робити, але дуже проблематично.І ще у нас гуманітарка принесла авокадо та ананаси, у нас тут рис басматі, якісь вишукані фрукти, стільки всього… але ж воно все псується", – сказав він.

Житель міста розповів, що орки ходили містом, кидали у люки вибухівку та підривали всі комунікації.

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"Вони цілеспрямовано все знищують, ми особисто на власні очі бачили, як вони стріляли по водонапірній вежі. Вони просто знищили інфраструктуру, не вимкнули, а знищили. І ще невідомо, коли люди почнуть сюди повертатися, мародерство процвітає махровим кольором", – сказав мешканець Бучі .

Він порадив нікуди не їхати автомобілем, бо окупанти просто розстріляють транспорт.

"Їздять повз нас періодично, але у них база десь в іншому місці. Вони поки що нікого не чіпають, були прецеденти розстрілу машин", – розповів він про ситуацію на сьогодні.

Чоловік також зазначив, що з 11: 00 мала розпочатися евакуація, але станом на 15:00 автобуси так і не приїхали.

Гуманітарні коридори 9 березня

В Україні 9 березня відкриваються гуманітарні коридори за декількома напрямками. Вони діятимуть з 9 ранку до 21 години вечора.

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Евакуація людей проводитиметься за такими напрямками:

  • Енергодар — Запоріжжя
  • Суми – Полтава
  • Маріуполь – Запоріжжя
  • Волноваха – Покровськ
  • Ізюм – Лозова
  • Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ.

Як проходитиме евакуація Бучі

Місцевих мешканців вивозитимуть на залізничний вокзал Києва. Виїхати зможуть лише жінки та діти. Перед будинком Бучанської міської ради будуть автобуси.

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