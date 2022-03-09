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Приходится масло намазывать на колбасу – хлеба нет: как люди выживают в Буче

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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9 марта, 15:41
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Многие жители вынуждены оставаться в городе, эвакуация не проводится
Как живут люди в Буче в условиях оккупации
Как живут люди в Буче в условиях оккупации / Фото: Коллаж: Сегодня

В Буче Киевской области соседи, родственники, оставляют своим знакомым, которые не выезжают из города ключи от квартир и разрешают пользоваться всем, что там есть. Житель города рассказал, что хлеба нет, печь его проблематично, зато есть масса деликатесов, экзотических фруктов.

"Мы пока будем сидеть тут, тут и женщины с детьми остаются, многие остаются, многие оставляют ключи от квартир и говорят: берите что хотите. Я за эти дни уже столько наелся мяса, и мяса с мясом и мясо с сыром, масло прямо на колбасу намазывали. Три вида колбасы, бутерброд такой, сэндвич так сказать, куриная нога, жаренная с сыром. По поводу хлеба – это конечно можно делать, но очень проблематично. И еще у нас гумманитарка принесла авокадо и ананасы, у нас тут рис басмати, какие-то изысканные фрукты, столько всего… но оно же все портится", – сказал он.

Житель города рассказал, что орки ходили по городу, бросали в люки взрывчатку и взрывали все коммуникации.

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"Они целенаправленно все уничтожают, мы лично своими глазами видели, как они стреляли по водонапорной башне. Они просто уничтожили инфраструктуру, не выключили, а уничтожили. И еще неизвестно, когда люди начнут сюда возвращаться, мародёрство процветает махровым цветом", – сказал житель Бучи.

Он посоветовал никуда не ехать на автомобиле, так как оккупанты просто расстреляют транспорт.

"Ездят мимо нас периодически, но у них база где-то в другом месте. Они пока никого не трогают, были прецеденты расстрела машин", – рассказал он о ситуации на сегодняшний день.

Мужчина также отметил, что с 11.00 должна была начаться эвакуация, но по состоянию на 15.00 автобусы так и не приехали.

Гуманитарные коридоры 9 марта

В Украине 9 марта открываются гуманитарные коридоры по нескольким направлениям. Они будут действовать с 9 утра до 21 часов вечера.

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Эвакуация людей будет проводиться по следующим направлениям:

  • Энергодар — Запорожье
  • Сумы – Полтава
  • Мариуполь – Запорожье
  • Волноваха – Покровск
  • Изюм – Лозовая
  • Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев.

Как будет проходить эвакуация Бучи

Местных жителей будут вывозить на железнодорожный вокзал Киева. Уехать смогут только женщины и дети. Перед зданием Бучанского городского совета будут автобусы.

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