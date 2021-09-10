"Я міг заразити кілька сотень людей". Разумков отримав позитивний результат тесту на COVID-19

Спікер Ради збирався брати участь в Ялтинській європейській стратегії

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що вже вдруге отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо вам раптом здавалося, що всі ці тести перед масовими заходами – це безневинна формальність чи данина часові та насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую. Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень почесних гостей. Тест виявив мене", – написав Разумков на сторінці в Facebook.

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Спікер Ради збирався брати участь в Ялтинській європейській стратегії, де повинен був дискутувати на тему верховенства права в Україні. Але він сподівається, що зможе виступити online.

"Буду перебувати на самоізоляції, деякий час буду працювати дистанційно", – написав спікер парламенту.

Пандемія коронавируса "б'є" по місцевим та державному бюджетам

Дмитро Разумков раніше розповів, що пандемія коронавируса шкодить всім бюджетам: і місцевим, і державному, проте центральна влада намагається вжити заходів, щоб уникнути плачевних результатів карантину, які трапилися в інших країнах.

"Давайте подивимося, що відбувається в світі – ми, на жаль, не унікальні. Проте ми приймаємо превентивні заходи для того, щоб не повторити ту ситуацію, яку спостерігаємо в багатьох країнах Європи, і поки нам це вдається. Будемо сподіватися, що так буде і надалі", – сказав Разумков.

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Він визнав, що Україна менш підготовлена до цієї кризи, ніж країни Європи.

"Тому це буде "бити" по бюджету, і ми, на жаль, бачимо ці події. Але в насамперед держава повинна захистити людей, своїх громадян і мені здається, що більша частина заходів, які сьогодні робляться – вони правильні. Якщо будуть якісь нюанси, які потрібно буде відрегулювати – ми оперативно будемо на це реагувати", – зазначив спікер.

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