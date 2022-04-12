Сім'ї загиблих захисників Ірпеня отримають від міста по 100 тисяч гривень

Міська влада вирішила підтримати рідних загиблих Героїв

Депутати Ірпеня обіцяють не забути своїх загиблих захисників / Колаж "Сьогодні"

Місцеві органи влади постраждалого від російської окупації Ірпеня (Київська область) вирішили підтримати родичів загиблих захисників міста грошовою компенсацією. Її сума становить 100 тисяч гривень.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин на своєму телеграм-каналі.

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Що відомо

"Сьогодні на позачерговій сесії Ірпінської міськради виділили по 100 000 грн родинам наших загиблих Героїв. Ми добре розуміємо, що це ніщо у порівнянні з тою втратою, якої зазнали батьки, дружини, діти, рідні… Але нехай це буде тою найменшою підтримкою, яку ми можемо зараз надати родинам загиблих захисників Ірпеня. Обіцяю, в подальшому ніколи не залишати ці родини наодинці зі своїм горем. Тепер вони і наші рідні! Низький уклін!", – написав Маркушин.

Захист Ірпеня