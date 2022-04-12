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Сім'ї загиблих захисників Ірпеня отримають від міста по 100 тисяч гривень

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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12 квітня, 16:40
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Міська влада вирішила підтримати рідних загиблих Героїв
Депутати Ірпеня обіцяють не забути своїх загиблих захисників / Колаж "Сьогодні"
Депутати Ірпеня обіцяють не забути своїх загиблих захисників / Колаж "Сьогодні"

Місцеві органи влади постраждалого від російської окупації Ірпеня (Київська область) вирішили підтримати родичів загиблих захисників міста грошовою компенсацією. Її сума становить 100 тисяч гривень.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин на своєму телеграм-каналі.

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Що відомо

"Сьогодні на позачерговій сесії Ірпінської міськради виділили по 100 000 грн родинам наших загиблих Героїв. Ми добре розуміємо, що це ніщо у порівнянні з тою втратою, якої зазнали батьки, дружини, діти, рідні… Але нехай це буде тою найменшою підтримкою, яку ми можемо зараз надати родинам загиблих захисників Ірпеня. Обіцяю, в подальшому ніколи не залишати ці родини наодинці зі своїм горем. Тепер вони і наші рідні! Низький уклін!", – написав Маркушин.

Захист Ірпеня

  • Один із передмість Києва знаходився частково під окупацією кілька тижнів. Повністю звільнити Ірпінь після майже двох тижнів запеклих боїв вдалося військовим наприкінці березня.
  • Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів про звірства окупантів. За його словами, військові РФ розстріляли дівчаток та жінок, а потім їздили по ним на танках.
  • Повністю звільнити Ірпінь після майже двох тижнів окупації 30% міста вдалося завдяки героїчному опору військових, підрозділів СБУ "Альфа", "Омега", Головного розвідуправління та територіальної оборони. Однак у боях за місто загинули близько п'ятдесяти захисників України.
  • Наразі в Ірпені посилена комендантська година – з 06:00 12 квітня до 09:00 15 квітня . Триває розмінування міста, відновлення інфраструктури та збирання тіл загиблих.

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