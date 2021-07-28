Втомився ще більше? Вартість ремонту Шулявського мосту підскочила на півмільярда

За нові півмільярда гривень обіцяють відремонтувати дороги навколо та встановити додатково два ліфти

Знову збільшується загальна вартість реконструкції Шулявського мостового переходу. Відповідне розпорядження підписав наразі виконуючий обов'язки голови КМДА Микола Поворозник. Додаткові 0,5 млрд гривень обіцяють витратити на реконструкцію прилеглих до мосту вулиць і розв'язок, два ліфти та благоустрій прилеглої території.

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Про це повідомляється на Офіційному порталі Києва.

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Столична влада вже не вперше збільшує кошторис. Раніше передбачалося, що вартість робіт на Шулявському мостовому переході становитиме близько 1,5 млрд гривень. Тепер мова вже йде про 1 мільярд 998 млн гривень.

Реклама Розпорядження, в якому збільшується ціна реконструкції Шулявського мосту / Фото "Сьогодні"

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Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" зауважує, що додаткові витрати необхідні на реконструкцію прилеглих вулиць і вулиць, якими здійснювався об’їзд під час ремонтних робіт – вони наразі не відповідають чинним в Україні нормам. На думку Дирекції комунального підприємства, ремонт доріг навколо мосту потрібен, оскільки вони були пошкоджені внаслідок реконструкції. Будівельники обіцяють, що розширять ці вулиці, проведуть дощові каналізації та інші мережі, а також встановлять два нових ліфти у підземних переходах.

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"Також, враховуючи численні звернення громадськості та мешканців комплексу "Місце мрій", у рамках реконструкції передбачено додаткові роботи із комплексного благоустрою прилеглої території", сказано в повідомлені.

Нагадаємо, реконструкція Шулявського мосту вже відзначилася падінням стовпів освітлення.