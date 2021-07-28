Устал еще больше? Стоимость ремонта Шулявского моста подскочила на полмиллиарда

За новые полмиллиарда обещают отремонтировать дороги вокруг и установить дополнительно два лифта

Коллаж "Сегодня"

Увеличивается общая стоимость реконструкции Шулявского мостового перехода. Соответствующее распоряжение подписал пока исполняющий обязанности председателя КГГА Николай Поворозник. Дополнительные 0,5 мдрд гривен обещают потратить на реконструкцию прилегающих к мосту улиц и развязок, установку двух лифтов и благоустройство прилегающую территорию.

Реклама

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Читайте также: В Киеве начали асфальтировать Шулявский мост

Столичные власти уже не первый раз увеличивают смету. Ранее предполагалось, что стоимость работ на Шулявском мостовом переходе составит около 1,5 мдрд гривен. Сейчас речь уже идет о 1 миллиарде 998 млн гривен.

Реклама Распоряжение, в котором увеличивается цена реконструкции Шулявского моста / Фото "Сегодня"

Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" отмечает, что дополнительные расходы необходимы на реконструкцию прилегающих улиц и улиц, по которым осуществлялся объезд во время ремонтных работ. Во-первых, они были разбиты в результате реконструкции, а во-вторых – уже не соответствуют действующим в Украине новым нормам. Строители обещают, что расширят эти улицы, проведут дождевые канализации и другие сети, а также установят два новых лифта в подземных переходах.

Читайте также: Кличко рассказал, когда полностью достроят Шулявский мост

"Также, учитывая многочисленные обращения общественности и жителей комплекса "Место мечты", в рамках реконструкции предусмотрены дополнительные работы по комплексному благоустройству прилегающей территории", говорится в сообщении.

Напомним, реконструкция Шулявского моста уже отметилась падением столбов освещения.