Ситуація з коронавірусом у Києві: онлайн-брифінг Кличко

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг про поточну епідситуацію в столиці.
Раніше ми писали, що за добу коронавірусом заразилися понад три тисячі українців.
Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв безкоштовний доступ до вакцини від COVID для всіх українців до кінця року. Він підкреслив, що мова йде про забезпечення доступу до вакцини, а не про обов'язкове щеплення, оскільки вакцинація добровільна.
Дивіться сюжет – в Ухані майже закінчили розслідування – звідки взявся коронавірус:
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