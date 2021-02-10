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Ситуація з коронавірусом у Києві: онлайн-брифінг Кличко

10 лютого, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мер поінформував про епідемічну ситуацію в столиці

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг про поточну епідситуацію в столиці.

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Раніше ми писали, що за добу коронавірусом заразилися понад три тисячі українців.

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Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв безкоштовний доступ до вакцини від COVID для всіх українців до кінця року. Він підкреслив, що мова йде про забезпечення доступу до вакцини, а не про обов'язкове щеплення, оскільки вакцинація добровільна.

Дивіться сюжет – в Ухані майже закінчили розслідування – звідки взявся коронавірус:

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Київ статистика епідемія карантин Віталій Кличко коронавірус брифінг

Джерело: Сьогодні

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