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Погрози звільненням не переможуть пандемію – Кличко

16 квітня, 22:47

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Мер Києва Віталій Кличко відповів на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який запропонував йому звільнитися після того, як він запропонував посилити карантинні обмеження в Україні.

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Про це мер Києва заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Виходячи з цього, ми запропонували (посилити карантин в інших регіонах – Ред.). На жаль, я отримав відповідь з погрозою: якщо ні, будемо вас звільняти. Так ось, хочу нагадати, мене можуть звільнити кияни, які обрали мене міською головою, що говориться до самоврядування. А погрози для того, щоб мене посунути... Якщо таким чином ми будемо боротися з пандемією, це сумно", – заявив Кличко.

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