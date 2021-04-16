Угрозы увольнением не победят пандемию – Кличко

Мэру Киева Виталий Кличко ответил на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, который предложил ему уволиться после того, как он предложил усилить карантин в Украине.

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Об этом мэр Киева заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Исходя из этого, мы предложили (усилить карантин в других регионах – Ред.). К сожалению, я получил ответ с угрозой: если нет, будем вас увольнять. Так вот, хочу напомнить, меня могут уволить киевляне, которые избрали меня городским головой , что говорится в самоуправлении. А угрозы для того, чтобы меня подвинуть ... Если таким образом мы будем бороться с пандемией, это печально", – заявил Кличко.

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