"Занадто дорогу ціну ми заплатили": чим і як живуть мешканці підірваного будинку на Позняках

Люди згадують про загибель рідних і сусідів, засуджують мародерів і чекають допомоги від влади – за рік тільки дві сім'ї з 40 переїхали в нові квартири

/ Фото: Сьогодні

Рік тому стався вибух газу в десятиповерховому житловому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, на столичних Позняках. Будівля виявилася наполовину зруйнованою, поховавши під уламками п'ятьох мешканців. Рвонуло вранці 21 червня – пошуково-рятувальні роботи тривали 2 дні.

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Сайт "Сьогодні" з'ясовував, що змінилося в житті мешканців зруйнованого будинку.

/ Фото: ГСЧС

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СТРАШНИЙ НЕДІЛЬНИЙ РАНОК

Толя Хмільовий втратив під час вибуху батька. Їхня квартира перебувала на п'ятому поверсі, за два поверхи до епіцентру вибуху. Той ранок він досі згадує з тремтінням в голосі. Каже, що прокинувся близько 8-ої години ранку. Йому потрібно було писати дипломну роботу.

/ Фото: Getty Images

"Я займався в кімнаті. Мама повернулася з магазину і була на кухні. А у тата був вихідний, він приліг відпочити в залі. Рвонуло о 9:57 або о 9:58. Я спочатку не зрозумів, що сталося, – подумав, що щось вибухнуло на вулиці. А коли зі стелі полетіла штукатурка і кімнату швидко затягнуло пилом – почав задихатися. Я вибіг на сходову клітку, щоб віддихатися. Мама була на кухні і кричала, оскільки не розуміла, що сталося. Я пішов шукати батька – наша зала була повністю знищена, туди впали перекриття з верхніх поверхів. Зверху почув чийсь стогін і передсмертний хрип. У мене почалася істерика від думки, що під уламками лежить батько. Шукав телефон, телефонував в усі міські служби, але зумів додзвонитися тільки до "швидкої". Мама панікувала, ми вийшли на сходову клітку віддихатися. На поверсі зауважив поліцейських, які перші прийшли нам на допомогу, хоча з моменту вибуху всього лише хвилин 5-7", – розповідає сайту "Сьогодні" Толя Хмільовий.

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Поліція почала евакуювати з будинку мешканців. Толю посадили до "швидкої", дали заспокійливе. Він каже, що весь час думав про батька, йому було всього 44 роки, він працював на залізниці, як і більшість мешканців цього будинку.

/ Фото: Getty Images

"Того ранку я бачив тата живим востаннє. І таким його запам'ятаю на все життя. А те, що ми з мамою вижили, – чудо", – розповідає хлопець.

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ЗУСТРІЧ З ЗЕЛЕНСЬКИМ

Молодик говорить, що вдячний керівництву "Укрзалізниці", вони опікувалися сім'ями співробітників, які постраждали від вибуху.

Толю разом з мамою тимчасово поселили в готелі на вокзалі. Вони там прожили майже два місяці. Після цього орендували квартиру.

"Коли був поминальний обід за батька, нас запросили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Сказали терміново приїхати – вручатимуть сертифікати на житло. Їх президент вручив мені і Насті – це наша сусідка, у якої загинула вся сім'я – мама, тато і брат. Вона вижила завдяки тому, що під час вибуху була у ванній. Особливо розмови із Зеленським я не пам'ятаю, все відбувалося сумбурно, і я поспішав на поминальний обід", – розповідає Толя Хмільовий.

Через місяць родина уклала інвестиційний договір і почала робити ремонт в квартирі. Їм допомогли друзі сім'ї і за менші гроші зробили ремонт. Толя пишається, що сам збирав меблі. Заселилися вони в нову квартиру в ЖК "Кришталеві джерела" на початку жовтня. Він нарікає, що в приміщенні відсутнє опалення і взимку їм довелося померзнути.

ПЕНСІОНЕРКУ ВИКИНУЛО З ВІКНА

Киянка Марина Писаненко на Позняки приїхала після НП. У будинку на Крушельницької проживали її батьки. Їхня квартира була поруч з тією, де стався епіцентр вибуху. Там проживала пенсіонерка Людмила Яківна. Вона першою загинула, її викинуло вибуховою хвилею з вікна.

/ Фото: Getty Images

"Моїм батькам просто пощастило, вони за годину до вибуху вийшли у справах. Зазвичай вони весь час проводять на кухні. Епіцентр вибуху був у сусідній квартирі. У нас була повністю знищена кухня, частково балкон. З огляду на масштаби вибуху, пощастило дуже багатьом сусідам, які виїхали цього дня на відпочинок або на дачу. Якби це сталося в будній день або вночі, то жертв було б набагато більше", – розповідає Марина Писаненко.

КОТА ШУКАЮТЬ ДОСІ

Мешканці будинку з вдячністю згадують злагоджену роботу столичних рятувальників. Вони самовіддано допомагали людям. Один з мешканців уцілів на невеликому клаптику підлоги в квартирі. Чоловіка треба було безпечно спустити з висоти. Пожежники незважаючи на втому і спеку рятували людей, виносили майно, шукали загиблих під завалами, витягали тварин.

Після вибуху в квартирі батьків Марини залишалися кішка і собака.

"Наш пес виліз з-під завалів на третій день після вибуху, а кішка тільки на 12-й день! Маршових сходів під 7-м поверхом не було, вони обрушилися. Як тварини зуміли спуститися – розуму не зрозуміло! Наші вихованці довго відходили від стресу. Досі бояться гуркоту", – розповідає Марина.

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

А ось кіт Толика не знайшовся досі.

"У нас було два коти. Один відпочивав на дивані з татом. Він загинув разом з ним. Другий кіт перебував зі мною в кімнаті. Ми його підібрали на вулиці ще кошеням – рудий, з бурштиновими очима. Після вибуху ми його не можемо зловити. Його неодноразово бачили біля будинку, він перезимував в підвалі. Але зловити його не вдалося", – розповідає Толя.

МАРОДЕРСТВО І ШАНТАЖ

Постраждалі від вибуху згадують, що деякі громадяни вели себе огидно, намагаючись нажитися на чужому горі. Були такі, що телефонували людям і вимагали грошей за кота, якого нібито зловили біля підірваного будинку. Хоча кіт сидів в цей час на руках у господаря.

"Було і мародерство. Коли будівлю законсервували, то вечорами в будинку було видно світло від ліхтариків. Тобто хтось проникав до будинку і нишпорив по квартирах, незважаючи на охорону біля будівлі. У мешканців зникали гроші і цінні речі. Була маса конфліктів і при винесенні речей з дому – ці роботи виконувала підрядна компанія, яка демонтувала будинок. Роботу організували просто бридко. Нам обіцяли видати всі речі, а потім їх просто викидали з балконів і вікон. У багатьох мешканців майно опинося на смітнику, а найближчі пункти металобрухту були заповнені нашими чайниками, бойлерами, лічильниками, трубами", – скаржаться мешканці.

БОЯЗНЬ ГАЗУ

Чуток і версій стосовно причин вибуху було багато. Подейкували – про вибухівку, тротил.

"Вже є результати експертизи від правоохоронців, щоправда, нам ще не давали з нею ознайомитися, як постраждалим особам. Є висновки, що в будинку були неправильно встановлені лічильники, а також газові шланги. Вони були старі, пересохлі, занадто довгі. У деяких квартирах замість газових поставили звичайні водяні шланги. Порушень було дуже багато. Ми про них регулярно сповіщали газівників. Криміналісти, до речі, демонтували газові лічильники разом зі шлангами по всьому потерпілому під'їзду. Їх відвезли на експертизу, як речові докази", – згадує Марина.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Після вибуху у мешканців постраждалого будинку, а це близько 150 осіб, з'явилася фобія до газу та газових приладів. Деякі не можуть тепер ними користуватися, а якщо і користуються, то по кілька разів перед виходом з дому перевіряють – чи виключені конфорки.

"Я не знаю – чи стане комусь легше, якщо хтось буде покараний. Особисто для мене важливо, щоб таке більше не повторилося. Занадто дорогу ціну ми заплатили – загиблі люди, втрачене майно, ґрунтовно підірване здоров'я і психіка", – розповідає нам Марина.

ПОТАЛАНИЛО НЕ ВСІМ

Через рік мешканці кажуть, що далеко не всі сім'ї з 40 постраждалих квартир отримали нове житло.

Ще 6 сімей чекають, коли будинок, де їм пообіцяли квартири, добудують.

Не всі мешканці отримали матеріальну допомогу на ремонт квартир. Це юридичні формальності, які люди просто не можуть виконати самостійно, без допомоги влади.

Частина мешканців отримали квартири і мають документи на право власності, але вони не мають доступу до нових будинків. Вони хоч і введені в експлуатацію і мають поштову адресу, але доступу до квартир немає.

"Будинки огороджені парканом і охороняються, територія не упорядкована – це просто будмайданчик. Люди не можуть ні робити ремонт, ні продати таку квартиру. З усіх 40 сімей заселилися в нові квартири тільки дві сім'ї. Ще дві зуміли почати ремонт. Кілька сімей мають можливість продати квартири, але покупців не густо", – розповідає нам Марина Писаненко.

Разом з сусідами вони планують зібратися 20 червня о 19:00, за день до річниці трагедії. До речі, біля будинку силами мешканців встановлений символічний пам'ятний знак. Жителі замурували в бетон 40 ключів від своїх квартир.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

"Дуже хочеться, щоб на цю зустріч прийшли ті, хто нам повинен допомагати. Наприклад, Леся Забуранна, народний депутат України від партії "Слуга народу", вона вже тривалий час не виходить з нами на зв'язок. Нам хочеться почути чіткі дати, коли люди отримають доступ до своїх квартир, коли буде добудований будинок для шести сімей? Нам обіцяли все це до Нового року", – кажуть постраждалі.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

ДОЛЯ БУДИНКУ – НЕВІДОМА

Підрядна компанія, яка розбирала будинок, демонтувала 7 поверхів з 10-ти. Що буде з рештою поверхів, поки невідомо. Мешканці кажуть, що решту будинку явно зачищають, і не виключено, що там щось будуватимуть. Біля будинку вже немає баштового крана, яким розбирали будівлю, на вікнах трьох поверхів з'явилися металеві решітки. У КМДА поки не говорять про плани щодо цього місця.