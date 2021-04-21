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Вибух будинку на Позняках – прокуратура Києва зупинила демонтаж будівлі

21 квітня, 06:00

Олександр Марущак Олександр Марущак

Жителі побоюються, що на місці зруйнованої споруди будуватимуть ТРЦ, а правоохоронці пояснили, чому заборонили розбирати будинок

Постраждалий від вибуху будинок на столичних Познякахзнову в центрі уваги. Демонтаж аварійної будівлі на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, зупинений. Роботи тут не ведуть уже чотири місяці. Будівельники виявляли активність до 13 січня, а потім раптово пішли з об'єкта. Робітники розібрали 7 з 10 поверхів постраждалого будинку. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, у чому причина зупинки демонтажу.

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Нині будівля, як і чотири місяці тому, обгороджена зеленим парканом. Під стінами будинку стоїть баштовий кран. За парканом видно техніку, а також гори арматури й автомобільних шин, які використовували, коли розбирали будівлю.

Що кажуть мешканці

Мешканці постраждалого будинку розповіли нам, що роботи з демонтажу не ведуться із січня. Їх зупинили після того, як робітники розібрали четвертий поверх.

"Нам ніхто не може офіційно пояснити причину зупинки демонтажу. А чутки ходять різні. Одні кажуть, що будівлю небезпечно розбирати до кінця, мовляв, можуть постраждати сусідні будинки. Інші стверджують, що на трьох поверхах будуть зводити новий житловий будинок або навіть зроблять з них торговельний центр. Але це тільки чутки", – розповідає нам Марина, мешканка будинку.

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Є припущення, що не всі мешканці виписалися зі старого місця проживання. Це причина, через яку робітники не можуть демонтувати будинок остаточно.

"Ми будемо вимагати від влади найближчим часом провести зустріч із мешканцями. У нас накопичилося багато питань. Ще багато сімей не отримали документів на нові квартири. Будемо ставити і питання щодо зупинки демонтажу будівлі", – кажуть мешканці постраждалого будинку.

Також немає жодної інформації про перебіг кримінального провадження стосовно вибуху в будинку.

"Нам досі не пояснили причину вибуху, а з результатами проведення експертизи ми не ознайомлені, хоча з моменту трагедії минуло вже десять місяців", – додають люди.

Тим часом у Дарницькій РДА стверджують, що вже зустрілися з мешканцями будинків, що стоять поруч із постраждалою будівлею, і обговорили низку питань, а саме:

  • необхідність відновлення газопостачання в п'яти під'їздах постраждалого будинку;
  • забезпечення відновлення благоустрою території біля будинку на вул. Крушельницької, 1/5, і сусідніх будинків, пов'язаних одним двором;
  • відновлення маршруту для під'їзду особистого автотранспорту з капітальним ремонтом асфальтового покриття;
  • ремонт дитячого майданчика.
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Причому районні чиновники ніби не помічають, що три поверхи будинку ще до кінця не розібрані.

Роботи зупинила прокуратура

У департаменті муніципальної безпеки КМДА нам повідомили, що замовником виконання робіт з демонтажу аварійного під'їзду визначено комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків КП "Житлоінвестбуд УКБ".

"Роботи з демонтажу зруйнованої секції житлового будинку на вулиці Крушельницької припинені на вимогу Київської міської прокуратури в зв'язку з проведенням будівельно-технічної експертизи для встановлення причин руйнування. Після зняття заборони роботи на об'єкті будуть поновлені. Наразі демонтовано 7 з 10 поверхів пошкодженої секції", – повідомив сайту "Сьогодні" Олександр Акімов, директор КП "Житлоінвестбуд УКБ".

У комунальному підприємстві заперечують чутки стосовно нової забудови цього місця або перетворення трьох поверхів на ТЦ.

"Подальша доля зруйнованої секції будинку на вулиці Крушельницької, 1/5, буде вирішуватися після отримання остаточного висновку про опорну здатність фундаменту і стін, які залишилися. Визначення замовника з будівництва, реконструкції або відновлення зазначеного об'єкта буде вирішуватися згідно з чинним законодавством України", – відзначають у КП у відповіді на запит від сайту "Сьогодні".

Що кажуть у прокуратурі

У прокуратурі Києва нам підтвердили, що дійсно призначена будівельно-технічна експертиза будівлі на вул. Крушельницької.

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"Ми вважаємо, не можна демонтувати будівлю, проводити ці роботи до прийняття процесуальних рішень. Чому? Це місце, де сталася трагедія, загинули люди, є потерпілі, десятки людей зазнали матеріальних збитків. У разі якщо в прокурора виникнуть питання до експертів або потрібно буде проводити якусь додаткову експертизу, ми цього не зможемо зробити, якщо будівлю розберуть повністю, тому роботи в цій будівлі зупинені", – розповіли в прокуратурі Києва.

Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці на Позняках у Києві стався 21 червня 2020року. Були пошкоджені 40 квартир, п'ятеро людей загинули. Всього в 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.

Ми також повідомляли, що в кінці грудня минулого року всі 40 родин, квартири яких було зруйновано вибухом, отримали право власності на нове житло.

Що пережили жителі підірваного будинку в перші дні після НП, дивіться в нашому сюжеті:

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Київ вибух КМДА трагедія демонтаж позняки житловий будинок

Джерело: Сьогодні

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