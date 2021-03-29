У Києві можуть закрити школи і зупинити транспорт: ситуація з COVID-19 критична

Влада Києва не виключають введення локдауну із закриттям шкіл, дитсадків і зупинкою транспорту через критичну ситуацію з коронавірусом.

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Про це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ситуація поки, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку городян... Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли в школу... Але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі садки і ухвалювати рішення, щоб обмежити роботу транспорту в цілому", – заявив чиновник.

За його словами, за останні два тижні додали більше 1 000 ліжко-місць у лікарнях для пацієнтів з COVID, але їх заповненість на сьогодні досить серйозна.

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Нагадаємо, мер Віталій Кличко повідомив, що в Києві за минулу добу, 28 березня, виявили 402 нові випадки коронавірусної інфекції, що трохи більше, аніж днем раніше. Всього за весь час епідемії в столиці захворіли 159 769 чоловік.

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А 26 березня в столиці зафіксували 1 226 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Вже більше тижня Київ знаходиться в "червоній зоні" по захворюваності:

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