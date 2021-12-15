Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини Києва Влада Києва

У Києві відкриють Барнахус – центр для дітей-жертв насильства. Розповідаємо, що там є

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 18:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Київська міська державна адміністрація та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) підписали Меморандум про співпрацю
Влада вже знайшла відповідне приміщення
Влада вже знайшла відповідне приміщення / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві відкриють Центр захисту та підтримки дітей, які постраждали або стали свідками насильства за міжнародною моделлю Барнахус.

Про це пише прес-служба КМДА.

Реклама

З початку року у Києві постраждали від насильства або стали його свідками 2917 дітей.

У чому користь центру

Окрім дружнього опитування дітей, постраждалі тут можуть отримати психологічну та медичну допомогу.

Для організації комплексної допомоги в центрі є психологи, юристи, соціальні працівники, медики, які разом працюють, щоб надати екстрену допомогу та запобігти подальшій травматизації дитини.

Реклама

Влада вже знайшла відповідне приміщення і заклала кошти для створення такого закладу.

Що таке Барнахус

Це міждисциплінарний та міжустановчий спеціалізований центр для роботи з дітьми, які постраждали від насильства або стали свідками подібних злочинів.

У ньому проводять співбесіду з дітьми, здійснюють медичний огляд для судової медицини, проводять всебічну оцінку і надають всі необхідні терапевтичні послуги від фахівців.

Реклама

Домашнє насильство

Близько 45% населення України зазнає насильства – фізичного, сексуального чи психічного – і більшість із них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням.

Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які зазнають домашнього насильства.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 217

захворіло за тиждень в Києві

-14%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.2

Російський рубль (₽)

0.3685

Євро (€)

30.62

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти