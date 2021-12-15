У Києві відкриють Барнахус – центр для дітей-жертв насильства. Розповідаємо, що там є

У Києві відкриють Центр захисту та підтримки дітей, які постраждали або стали свідками насильства за міжнародною моделлю Барнахус.
Про це пише прес-служба КМДА.
З початку року у Києві постраждали від насильства або стали його свідками 2917 дітей.
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У чому користь центру
Окрім дружнього опитування дітей, постраждалі тут можуть отримати психологічну та медичну допомогу.
Для організації комплексної допомоги в центрі є психологи, юристи, соціальні працівники, медики, які разом працюють, щоб надати екстрену допомогу та запобігти подальшій травматизації дитини.
Влада вже знайшла відповідне приміщення і заклала кошти для створення такого закладу.
Що таке Барнахус
Це міждисциплінарний та міжустановчий спеціалізований центр для роботи з дітьми, які постраждали від насильства або стали свідками подібних злочинів.
У ньому проводять співбесіду з дітьми, здійснюють медичний огляд для судової медицини, проводять всебічну оцінку і надають всі необхідні терапевтичні послуги від фахівців.
Домашнє насильство
Близько 45% населення України зазнає насильства – фізичного, сексуального чи психічного – і більшість із них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням.
Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які зазнають домашнього насильства.
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