У Києві з'явився мурал, що засуджує домашнє насильство (фото)

Малюнок з'явився на фасаді будинку в Святошинському районі столиці

На малюнку зображено звільнення від тирана / Фото: Колаж: Сьогодні

Київська фотохудожниця Євгенія Фулен вирішила зробити серію муралів, присвячених домашньому насильству. Вона представила другу роботу проекту "Народжені з попелу".

Про це повідомляє Вечірній Київ.

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Малюнок з'явився на фасаді будинку Святошинського управління освіти, по вулиці Якуба Коласа, 6-а.

Робота над муралом була не легкою / Фото: Вечерний Киев

Героїню нового мурала звуть Ірина. Своєю особливою історією, яку автор не розголошує, вона надихнула Євгену Фулен відтворити на артфотографіі звільнення від тирана.

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Мурал майже закінчили – залишилися останні штрихи / Фото: Вечерний Киев

Її рішення піти від насильника ототожнюють з перемогою королеви на шаховому полі. Після того, як робота потрапила на одну з виставок в Празі, її вирішили показати жителям Києва.

Проблема домашнього насильства в Києві

З початку року в поліцію Києва надійшло 13 964 звернення щодо домашнього насильства. А в міський Центр гендерної рівності, протидії та запобігання насильству звернулися 3250 постраждалих.

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Всього ж в місті з початку року зафіксовано 17214 звернень щодо домашнього і гендерно зумовленого насильства.

За вересень поліція зафіксувала 1545 випадків, а по "Телефону довіри" Центру гендерної рівності надійшло 331 звернення.

Також з початку року послугами кімнат кризового реагування скористались 161 чоловік (4 чоловіків, 85 жінок і 72 дитини).

У міському притулку за цей же період перебували 32 людини.

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