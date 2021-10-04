У Києві з'явився мурал, що засуджує домашнє насильство (фото)

Київська фотохудожниця Євгенія Фулен вирішила зробити серію муралів, присвячених домашньому насильству. Вона представила другу роботу проекту "Народжені з попелу".
Про це повідомляє Вечірній Київ.
Малюнок з'явився на фасаді будинку Святошинського управління освіти, по вулиці Якуба Коласа, 6-а.
Героїню нового мурала звуть Ірина. Своєю особливою історією, яку автор не розголошує, вона надихнула Євгену Фулен відтворити на артфотографіі звільнення від тирана.
Її рішення піти від насильника ототожнюють з перемогою королеви на шаховому полі. Після того, як робота потрапила на одну з виставок в Празі, її вирішили показати жителям Києва.
Проблема домашнього насильства в Києві
З початку року в поліцію Києва надійшло 13 964 звернення щодо домашнього насильства. А в міський Центр гендерної рівності, протидії та запобігання насильству звернулися 3250 постраждалих.
- Всього ж в місті з початку року зафіксовано 17214 звернень щодо домашнього і гендерно зумовленого насильства.
- За вересень поліція зафіксувала 1545 випадків, а по "Телефону довіри" Центру гендерної рівності надійшло 331 звернення.
- Також з початку року послугами кімнат кризового реагування скористались 161 чоловік (4 чоловіків, 85 жінок і 72 дитини).
- У міському притулку за цей же період перебували 32 людини.
Раніше ми писали, що:
- створювався величезний мурал на "Осокорках";
в київському парку "Відрадний" з'явився новий мурал.