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Володимир Зеленський призначив нового голову Київської ОДА

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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9 лютого, 00:43
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Президент підписав відповідний указ
Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації 8 лютого/Фото: колаж: "Сьогодні"
Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації 8 лютого/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться на сайті президента.

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Деталі

Відповідний указ № 48/2022 глава держави підписав 8 лютого.

"Призначити Кулебу Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", — йдеться в указі.

Також президент підписав указ про звільнення з посади голови Київської ОДА Василя Володіна.

Що відомо про Олексія Кулебу?

Олексій Кулеба народився 1983 року в місті Києві. У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет (магістр з міжнародної економіки). У 2005-2008 роках був аспірантом Національної академії державного управління при президентові України. Кандидат наук з державного управління. Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Був радником на громадських засадах генерального директора комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо". Обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА. Має досвід підприємницької діяльності.

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