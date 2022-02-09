Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Президент подписал соответствующий указ

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации 8 февраля/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом говорится на сайте президента.

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Соответствующий указ №48/2022 глава государства подписал 8 февраля.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации", — говорится в указе.

Также президент подписал указ об освобождении от должности главы Киевской ОГА Василия Володина.

Что известно об Алексее Кулебе?

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет (магистр международной экономики). В 2005-2008 годах являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Являлся советником на общественных началах генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева "Плесо". Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. Имеет опыт предпринимательской деятельности.

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