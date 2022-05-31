Влада показала, як оточуює Київ оборонними кільцями

Військові готуються відбивати атаки росіян

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На великій відстані від Києва облаштовується перший рубіж оборони столиці. Це робиться, щоб убезпечити столицю, якщо ворог зробить нову спробу захоплення. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"Хочемо показати вам, як зміцнюється наша столиця. Якщо буде повторний штурм, уникнути пошкоджень ми не можемо, але щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва обладнується на великій відстані від міста, щоб виключити застосування насамперед артилерійських підрозділів противника. До зустрічі з ворогом треба бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим", — йдеться у повідомленні.

Один із таких рубежів відвідав Микола Жирнов, голова Київської міської військової адміністрації.

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Ймовірність нападу на Київ

Раніше Жирнов заявляв, що Київ залишається пріоритетною мішенню для російських окупантів, тому столиця готується дати відсіч можливому повторному наступу армії РФ

Він зазначив, що для повторного наступу противнику потрібно створити велике угруповання військ, а для цього "потрібний час на підготовку особового складу, озброєння військовою технікою та матеріально-технічними засобами". За його словами, у сьогоднішніх умовах раптово чи за короткий термін це здійснити неможливо.

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