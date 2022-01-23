Ціна проїзду в метро може зрости до 22 гривень: як заощадити

Питання про підвищення вартості проїзду в Київському метрополітені відклали

Проїзд у столичному транспорті не підніматимуть до кінця опалювального сезону / Колаж "Сьогодні"

У Києві може набагато подорожчати проїзд у метро – до 22 гривень. Люди активно обговорюють можливе подорожчання проїзду, яке мало відбутися з 1 січня 2022 року. Та поки що це питання відклали.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, чому проїзд у метро може подорожчати та як заощадити, щоб не платити таку суму за одну поїздку.

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Чому може подорожчати проїзд

У КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду, щоб забезпечити стабільну роботу транспорту та безпечне перевезення пасажирів.

Одна поїздка у метро коштуватиме 22 гривні, якщо придбати разовий білет.

Коли відбудуться зміни

Тему подорожчання проїзду міська влада ще не порушувала цього року, навіть не обговорювала на засіданнях у мерії.

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"Як заявляв раніше міський голова Києва, вартість проїзду в столичному транспорті не підніматимуть до кінця опалювального сезону", – пояснили сайту "Сьогодні" у КМДА.

Як відомо, опалювальний сезон завершується у середині квітня. Тобто щонайменше чотири місяці київське метро обслуговуватиме за чинними тарифами.

Як заощадити на проїзді

Щоб не сплачувати повну суму за одну поїздку, можна оформити картку киянина. Її можна використовувати як проїзний, поповнювати та оплачувати поїздки.

Пільговики можуть їздити з карткою киянина взагалі безплатно.

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Що дає карта:

можливість верифікації за Bank ID для отримання онлайн-адміністративних послуг;

для отримання онлайн-адміністративних послуг; доступ до електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина". Наприклад, запис дитини в чергу в дитсадок, оплата комуналки, змога проголосувати за петиції та публічний бюджет;

за петиції та публічний бюджет; можливість отримати знижки в аптеках (до 70%), театрах та музеях, торгово-сервісних мережах "БІЛЛА-Україна", "Торговельний дім "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" (знижки в магазинах – 3-7%), купити соціальний хліб у "Київхлібі";

в аптеках (до 70%), театрах та музеях, торгово-сервісних мережах "БІЛЛА-Україна", "Торговельний дім "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" (знижки в магазинах – 3-7%), купити соціальний хліб у "Київхлібі"; відвідувати зоопарк, заплативши до 50% вартості квитка.

Хто може отримати картку

всі кияни, зареєстровані в столиці,

вимушені переселенці із зони АТО,

всі, хто працює у Києві відповідно до законодавства України,

учні та студенти всіх навчальних закладів міста, а також батьки (опікуни) дітей, які отримують повну загальну середню освіту в навчальних закладах міста Києва.

Як оформити картку киянина

Для отримання картки потрібно подати в банк заяву та такі документи:

паспорт громадянина України або документ, що його замінює;

довідку про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків,

документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);

посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомогу, компенсації (за наявності);

довідку про взяття на облік переміщеного з тимчасово окупованої території України чи району проведення АТО/ООС.

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