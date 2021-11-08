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Годину катався по столиці: у Києві п'яний перехожий викрав маршрутку

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
8 листопада, 19:05
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Чоловік напідпитку йшов повз маршрутку і вирішив проїхатись, але слідом за ним виїхала поліція
У Києві просто посеред вулиці викрали маршрутку.
У Києві просто посеред вулиці викрали маршрутку. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві п'яний перехожий викрав маршрутку, яку водій залишив без нагляду на убіччі. Порушника вдалося затримати лише через годину.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили в поліції.

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Інцидент стався ближче до ночі. В маршрутці на момент викрадення пасажирів не було.

Подробиці

Водій маршрутки повідомив у поліцію, що у провулку Карельському невідомий заволодів автобусом "Богдан".

"Ми з’ясували, що перехожий побачив припаркований маршрутний автобус "Богдан" та поки водій відволікся, сів за кермо й поїхав. Орієнтування відразу передали усім нарядам патрульної поліції, які протягом години на вулиці Азербайджанській у Дніпровському районі виявили та зупинили транспортний засіб", – розповіли у полції.

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Кому була треба маршрутка?

Угонщиком виявився 29-річний вінничанин, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підозрюваний не зміг пояснити поліцейським мотиви свого вчинку та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Покарання

За процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури слідчі Деснянського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Санкція статті передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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В Рівному підліток тричі викрадав маршрутку

У Рівному 17-річний хлопець викрав маршрутне таксі. Для підлітка це було не вперше: за останній рік він порушив закон двічі.

Неповнолітній житель села Великий Олексин повертався від бабусі і захотів покататися на маршрутці. На автостоянці через задні двері потрапив у салон, а в бардачку знайшов ключі. Скориставшись тим, що охоронець відійшов на кілька хвилин, швидко поїхав. Коли його затримала поліція, неповнолітній зізнався, що хотів покататися.

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