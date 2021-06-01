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Дітей навчать правилам поведінки в київському метрополітені

1 червня, 16:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У 2019 було сім випадків травматизму дітей в підземці

У Києві сьогодні до Дня захисту дітей маленькі пасажири підземки отримають невеликі подарунки на центральних станціях. Книги-розмальовки з правилами метро їм вручатимуть контролери.

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Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

"За останні 2 роки випадків дитячого травматизму поменшало в рази. Це тішить. Ми проводимо постійну роз’яснювальну роботу, звісно, вплинув і карантин, оскільки школярі були на дистанційному навчанні", – розповів керівник метрополітену Віктор Брагінський.

З початку 2021 року через порушення правил безпеки травмувалася одна дитина. У 2019 таких випадків було сім.

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Варто відзначити, що найчастіше в зоні ризику діти від 3 до 6 років, батьки яких або супроводжуючі не тримають за руку або дозволяють сідати на ступені ескалатора.

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"При дотриманні правил підземка – безпечний та зручний міський транспорт. Найважливіше під час поїздки триматись за поручень та не заступати за обмежувальну лінію", – пишуть у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що проїзд в київському метро незабаром подорожчає. Влада вже не приховує, що це станеться. Але точну дату і нову вартість проїзду поки не називають, посилаючись на те, що потрібно порахувати собівартість поїздки і сформувати обґрунтовану ціну.

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